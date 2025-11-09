Vibing Cat Coin Pris idag

Livepriset för Vibing Cat Coin (VIBECOIN) idag är $ 0.0022831, med en förändring på 53.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIBECOIN till USD är$ 0.0022831 per VIBECOIN.

Vibing Cat Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,265,376, med ett cirkulerande utbud på 999.62M VIBECOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades VIBECOIN mellan $ 0.00137324 (lägsta) och $ 0.00254488 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00254488, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIBECOIN med -7.45% under den senaste timmen och +666.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Cirkulationsutbud 999.62M 999.62M 999.62M Totalt utbud 999,620,515.9862442 999,620,515.9862442 999,620,515.9862442

Det aktuella börsvärdet för Vibing Cat Coin är $ 2.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIBECOIN är 999.62M, med ett totalt utbud på 999620515.9862442. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.27M.