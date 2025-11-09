Vibey Turtle Pris idag

Livepriset för Vibey Turtle (VIBEY) idag är --, med en förändring på 9.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIBEY till USD är-- per VIBEY.

Vibey Turtle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 113,920, med ett cirkulerande utbud på 963.01M VIBEY. Under de senaste 24 timmarna handlades VIBEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIBEY med -9.10% under den senaste timmen och +4.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vibey Turtle (VIBEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Cirkulationsutbud 963.01M 963.01M 963.01M Totalt utbud 963,007,798.352074 963,007,798.352074 963,007,798.352074

Det aktuella börsvärdet för Vibey Turtle är $ 113.92K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIBEY är 963.01M, med ett totalt utbud på 963007798.352074. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 113.92K.