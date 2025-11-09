BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Vibey Turtle idag är 0 USD.VIBEY börsvärdet är 113,920 USD. Följ prisuppdateringar för VIBEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Vibey Turtle idag är 0 USD.VIBEY börsvärdet är 113,920 USD. Följ prisuppdateringar för VIBEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VIBEY

VIBEY prisinformation

Vad är VIBEY

VIBEY whitepaper

VIBEY officiell webbplats

VIBEY tokenomics

VIBEY Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Vibey Turtle Logotyp

Vibey Turtle Pris (VIBEY)

Onoterad

1 VIBEY-till-USD pris i realtid:

$0.0001183
$0.0001183$0.0001183
+9.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Vibey Turtle (VIBEY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:53:05 (UTC+8)

Vibey Turtle Pris idag

Livepriset för Vibey Turtle (VIBEY) idag är --, med en förändring på 9.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIBEY till USD är-- per VIBEY.

Vibey Turtle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 113,920, med ett cirkulerande utbud på 963.01M VIBEY. Under de senaste 24 timmarna handlades VIBEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIBEY med -9.10% under den senaste timmen och +4.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vibey Turtle (VIBEY) Marknadsinformation

$ 113.92K
$ 113.92K$ 113.92K

--
----

$ 113.92K
$ 113.92K$ 113.92K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352074
963,007,798.352074 963,007,798.352074

Det aktuella börsvärdet för Vibey Turtle är $ 113.92K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIBEY är 963.01M, med ett totalt utbud på 963007798.352074. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 113.92K.

Vibey Turtle Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-9.10%

+9.49%

+4.55%

+4.55%

Vibey Turtle (VIBEY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Vibey Turtle till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Vibey Turtle till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Vibey Turtle till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Vibey Turtle till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+9.49%
30 dagar$ 0+9.70%
60 dagar$ 0-34.21%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Vibey Turtle

Vibey Turtle (VIBEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VIBEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Vibey Turtle (VIBEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Vibey Turtle potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Vibey Turtle kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VIBEY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Vibey Turtle Price Prediction.

Vad är Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Vibey Turtle (VIBEY) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Vibey Turtle

Hur mycket kommer 1 Vibey Turtle att vara värd år 2030?
Om Vibey Turtle skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Vibey Turtle-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:53:05 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Vibey Turtle

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2942
$0.2942$0.2942

+47.10%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1630
$0.1630$0.1630

+226.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0025335
$0.0025335$0.0025335

+261.92%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1630
$0.1630$0.1630

+226.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004655
$0.00004655$0.00004655

+136.29%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015585
$0.0000015585$0.0000015585

+112.82%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00885
$0.00885$0.00885

+96.66%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.