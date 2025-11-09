VIBE AI Pris idag

Livepriset för VIBE AI (VIBE) idag är --, med en förändring på 5.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VIBE till USD är-- per VIBE.

VIBE AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 213,345, med ett cirkulerande utbud på 896.58M VIBE. Under de senaste 24 timmarna handlades VIBE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VIBE med -0.47% under den senaste timmen och -11.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VIBE AI (VIBE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 213.35K$ 213.35K $ 213.35K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 237.96K$ 237.96K $ 237.96K Cirkulationsutbud 896.58M 896.58M 896.58M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för VIBE AI är $ 213.35K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VIBE är 896.58M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 237.96K.