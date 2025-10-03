Utforska VetMe(VETME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VETME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska VetMe(VETME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VETME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

VetMe (VETME) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om VetMe(VETME), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

VetMe (VETME) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för VetMe(VETME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 309.53K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 977.33M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 316.71K
Högsta någonsin: $ 0.00537621
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00031671

VetMe (VETME) Information

VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.

Officiell webbplats: https://vetmeblock.com

VetMe (VETME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i VetMe (VETME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet VETME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många VETME-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.