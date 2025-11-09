Verse World Pris idag

Livepriset för Verse World (VERSE) idag är $ 0.10171, med en förändring på 8.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VERSE till USD är$ 0.10171 per VERSE.

Verse World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,147,875, med ett cirkulerande utbud på 100.00M VERSE. Under de senaste 24 timmarna handlades VERSE mellan $ 0.100536 (lägsta) och $ 0.11293 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.910916, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.091602.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VERSE med +0.41% under den senaste timmen och -12.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Verse World (VERSE) Marknadsinformation

