VERRA DNA Pris (VDNA)
Livepriset för VERRA DNA (VDNA) idag är $ 0.00018408, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VDNA till USD är$ 0.00018408 per VDNA.
VERRA DNA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 182,238, med ett cirkulerande utbud på 989.98M VDNA. Under de senaste 24 timmarna handlades VDNA mellan $ 0.00018143 (lägsta) och $ 0.00019232 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01760951, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017654.
I kortsiktigt resultat, rörde sig VDNA med +0.70% under den senaste timmen och -26.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för VERRA DNA är $ 182.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VDNA är 989.98M, med ett totalt utbud på 989983397.0922911. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 182.24K.
+0.70%
-3.08%
-26.50%
-26.50%
Under dagen var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.0001368701.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.0001652072.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.005658614752345549.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-3.08%
|30 dagar
|$ -0.0001368701
|-74.35%
|60 dagar
|$ -0.0001652072
|-89.74%
|90 dagar
|$ -0.005658614752345549
|-96.84%
År 2040 skulle priset på VERRA DNA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)
Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform
We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.
The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.
As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.
We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.