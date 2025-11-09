BörsDEX+
Livepriset för VERRA DNA idag är 0.00018408 USD.VDNA börsvärdet är 182,238 USD. Följ prisuppdateringar för VDNA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VDNA

VDNA prisinformation

Vad är VDNA

VDNA officiell webbplats

VDNA tokenomics

VDNA Prisförutsägelse

VERRA DNA Logotyp

VERRA DNA Pris (VDNA)

Onoterad

1 VDNA-till-USD pris i realtid:

$0.0001841
$0.0001841$0.0001841
-2.90%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
VERRA DNA (VDNA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:57:06 (UTC+8)

VERRA DNA Pris idag

Livepriset för VERRA DNA (VDNA) idag är $ 0.00018408, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VDNA till USD är$ 0.00018408 per VDNA.

VERRA DNA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 182,238, med ett cirkulerande utbud på 989.98M VDNA. Under de senaste 24 timmarna handlades VDNA mellan $ 0.00018143 (lägsta) och $ 0.00019232 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01760951, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017654.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VDNA med +0.70% under den senaste timmen och -26.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VERRA DNA (VDNA) Marknadsinformation

$ 182.24K
$ 182.24K$ 182.24K

--
----

$ 182.24K
$ 182.24K$ 182.24K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Det aktuella börsvärdet för VERRA DNA är $ 182.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VDNA är 989.98M, med ett totalt utbud på 989983397.0922911. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 182.24K.

VERRA DNA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00018143
$ 0.00018143$ 0.00018143
lägsta under 24-timmar
$ 0.00019232
$ 0.00019232$ 0.00019232
högsta under 24-timmar

$ 0.00018143
$ 0.00018143$ 0.00018143

$ 0.00019232
$ 0.00019232$ 0.00019232

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0.00017654
$ 0.00017654$ 0.00017654

+0.70%

-3.08%

-26.50%

-26.50%

VERRA DNA (VDNA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.0001368701.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.0001652072.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på VERRA DNA till USD $ -0.005658614752345549.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.08%
30 dagar$ -0.0001368701-74.35%
60 dagar$ -0.0001652072-89.74%
90 dagar$ -0.005658614752345549-96.84%

Prisförutsägelse för VERRA DNA

VERRA DNA (VDNA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VDNA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
VERRA DNA (VDNA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på VERRA DNA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

VERRA DNA (VDNA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om VERRA DNA

Hur mycket kommer 1 VERRA DNA att vara värd år 2030?
Om VERRA DNA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella VERRA DNA-priser och förväntad avkastning.
VERRA DNA (VDNA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.