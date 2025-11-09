VERRA DNA Pris idag

Livepriset för VERRA DNA (VDNA) idag är $ 0.00018408, med en förändring på 3.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VDNA till USD är$ 0.00018408 per VDNA.

VERRA DNA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 182,238, med ett cirkulerande utbud på 989.98M VDNA. Under de senaste 24 timmarna handlades VDNA mellan $ 0.00018143 (lägsta) och $ 0.00019232 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01760951, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00017654.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VDNA med +0.70% under den senaste timmen och -26.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VERRA DNA (VDNA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 182.24K$ 182.24K $ 182.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 182.24K$ 182.24K $ 182.24K Cirkulationsutbud 989.98M 989.98M 989.98M Totalt utbud 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

