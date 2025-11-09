VERONICA by Virtuals Pris idag

Livepriset för VERONICA by Virtuals (VERONICA) idag är --, med en förändring på 10.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VERONICA till USD är-- per VERONICA.

VERONICA by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 743,430, med ett cirkulerande utbud på 1.00B VERONICA. Under de senaste 24 timmarna handlades VERONICA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00233193, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VERONICA med -2.11% under den senaste timmen och -48.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 743.43K$ 743.43K $ 743.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 743.43K$ 743.43K $ 743.43K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för VERONICA by Virtuals är $ 743.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VERONICA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 743.43K.