Velvet AI (VELAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Velvet AI(VELAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:11:40 (UTC+8)
USD

Velvet AI (VELAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Velvet AI(VELAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 339.46K
Totalt utbud:
$ 1.11B
Cirkulerande utbud
$ 1.11B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 339.46K
Högsta någonsin:
$ 0.00599055
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.0003072
Velvet AI (VELAI) Information

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics.

The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

Officiell webbplats:
https://velvetai.xyz

Velvet AI (VELAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Velvet AI (VELAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VELAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VELAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VELAI:s tokenomics, utforska VELAI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för VELAI

Vill du veta vart VELAI kan vara på väg? På VELAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

