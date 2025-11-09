Velocis AI Pris idag

Livepriset för Velocis AI (VECAI) idag är $ 0.00000733, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VECAI till USD är$ 0.00000733 per VECAI.

Velocis AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,242.07, med ett cirkulerande utbud på 851.00M VECAI. Under de senaste 24 timmarna handlades VECAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00006838, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000685.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VECAI med -- under den senaste timmen och -21.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Velocis AI (VECAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K Cirkulationsutbud 851.00M 851.00M 851.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

