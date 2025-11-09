BörsDEX+
Livepriset för Velocis AI idag är 0.00000733 USD.VECAI börsvärdet är 6,242.07 USD. Följ prisuppdateringar för VECAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VECAI

VECAI prisinformation

Vad är VECAI

VECAI whitepaper

VECAI officiell webbplats

VECAI tokenomics

VECAI Prisförutsägelse

Velocis AI Pris (VECAI)

1 VECAI-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
Velocis AI (VECAI) Live Pris Diagram
Velocis AI Pris idag

Livepriset för Velocis AI (VECAI) idag är $ 0.00000733, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VECAI till USD är$ 0.00000733 per VECAI.

Velocis AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,242.07, med ett cirkulerande utbud på 851.00M VECAI. Under de senaste 24 timmarna handlades VECAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00006838, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000685.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VECAI med -- under den senaste timmen och -21.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Velocis AI (VECAI) Marknadsinformation

$ 6.24K
--
$ 7.33K
851.00M
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Velocis AI är $ 6.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VECAI är 851.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.33K.

Velocis AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00006838
$ 0.00000685
--

--

-21.31%

-21.31%

Velocis AI (VECAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Velocis AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Velocis AI till USD $ -0.0000024408.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Velocis AI till USD $ -0.0000059705.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Velocis AI till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0000024408-33.29%
60 dagar$ -0.0000059705-81.45%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Velocis AI

Velocis AI (VECAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VECAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Velocis AI (VECAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Velocis AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Velocis AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VECAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Velocis AI Price Prediction.

Vad är Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

Velocis AI (VECAI) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om Velocis AI

Hur mycket kommer 1 Velocis AI att vara värd år 2030?
Om Velocis AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Velocis AI-priser och förväntad avkastning.
Velocis AI (VECAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Velocis AI

