Vantum Pris idag

Livepriset för Vantum (VANTUM) idag är $ 0.0000056, med en förändring på 2.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VANTUM till USD är$ 0.0000056 per VANTUM.

Vantum rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,551.87, med ett cirkulerande utbud på 990.76M VANTUM. Under de senaste 24 timmarna handlades VANTUM mellan $ 0.00000553 (lägsta) och $ 0.00000575 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00077476, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000536.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VANTUM med -- under den senaste timmen och -19.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Vantum (VANTUM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Cirkulationsutbud 990.76M 990.76M 990.76M Totalt utbud 990,761,227.195634 990,761,227.195634 990,761,227.195634

Det aktuella börsvärdet för Vantum är $ 5.55K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VANTUM är 990.76M, med ett totalt utbud på 990761227.195634. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.55K.