Valyr Pris idag

Livepriset för Valyr (VALYR) idag är $ 0.00001748, med en förändring på 1.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VALYR till USD är$ 0.00001748 per VALYR.

Valyr rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,858.81, med ett cirkulerande utbud på 850.00M VALYR. Under de senaste 24 timmarna handlades VALYR mellan $ 0.00001735 (lägsta) och $ 0.00001779 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02134732, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001637.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VALYR med -- under den senaste timmen och -18.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Valyr (VALYR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Cirkulationsutbud 850.00M 850.00M 850.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

