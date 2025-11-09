ValleyDAO Pris idag

Livepriset för ValleyDAO (GROW) idag är $ 0.32262, med en förändring på 5.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GROW till USD är$ 0.32262 per GROW.

ValleyDAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,567,234, med ett cirkulerande utbud på 11.06M GROW. Under de senaste 24 timmarna handlades GROW mellan $ 0.321068 (lägsta) och $ 0.344224 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.42, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.152417.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GROW med +0.18% under den senaste timmen och -11.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ValleyDAO (GROW) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M Cirkulationsutbud 11.06M 11.06M 11.06M Totalt utbud 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

