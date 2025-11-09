ValleyDAO Pris (GROW)
Livepriset för ValleyDAO (GROW) idag är $ 0.32262, med en förändring på 5.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GROW till USD är$ 0.32262 per GROW.
ValleyDAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,567,234, med ett cirkulerande utbud på 11.06M GROW. Under de senaste 24 timmarna handlades GROW mellan $ 0.321068 (lägsta) och $ 0.344224 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.42, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.152417.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GROW med +0.18% under den senaste timmen och -11.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för ValleyDAO är $ 3.57M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GROW är 11.06M, med ett totalt utbud på 30050000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.70M.
Under dagen var prisförändringen på ValleyDAO till USD $ -0.0179885434857839.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ValleyDAO till USD $ -0.0981062255.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ValleyDAO till USD $ -0.1435290567.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ValleyDAO till USD $ -0.2020887533112265.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0179885434857839
|-5.28%
|30 dagar
|$ -0.0981062255
|-30.40%
|60 dagar
|$ -0.1435290567
|-44.48%
|90 dagar
|$ -0.2020887533112265
|-38.51%
År 2040 skulle priset på ValleyDAO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.
The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.
ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.
