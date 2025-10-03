Utforska Valinity(VY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Valinity(VY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Valuta USD valinity tokenomics Information om valinity Valinity (VY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Valinity(VY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Totalt utbud: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Cirkulerande utbud $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Högsta någonsin: $ 0.93197 $ 0.93197 $ 0.93197 Lägsta någonsin: $ 0.206458 $ 0.206458 $ 0.206458 Aktuellt pris: $ 0.507623 $ 0.507623 $ 0.507623 Läs mer om priset på Valinity(VY) Köp VY nu! Valinity (VY) Information Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. Officiell webbplats: https://valinity.io/ Whitepaper: https://valinity.io/wp-content/uploads/2024/09/Valinity-Whitepaper-Sept-2024.pdf Valinity (VY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Valinity (VY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VY:s tokenomics, utforska VY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VY Vill du veta vart VY kan vara på väg? Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VY:s tokenomics, utforska VY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VY Vill du veta vart VY kan vara på väg? På VY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se VY-tokens prisförutsägelse nu!