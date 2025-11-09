Valentine Pris idag

Livepriset för Valentine (VALENTINE) idag är --, med en förändring på 2.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VALENTINE till USD är-- per VALENTINE.

Valentine rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 44,463, med ett cirkulerande utbud på 1.00B VALENTINE. Under de senaste 24 timmarna handlades VALENTINE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00451876, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VALENTINE med 0.00% under den senaste timmen och -21.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Valentine (VALENTINE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 44.46K$ 44.46K $ 44.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.46K$ 44.46K $ 44.46K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

