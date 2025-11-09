Valencia CF Fan Token Pris idag

Livepriset för Valencia CF Fan Token (VCF) idag är $ 0.099505, med en förändring på 1.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VCF till USD är$ 0.099505 per VCF.

Valencia CF Fan Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 656,468, med ett cirkulerande utbud på 6.60M VCF. Under de senaste 24 timmarna handlades VCF mellan $ 0.098538 (lägsta) och $ 0.103059 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.95, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.092859.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VCF med +0.03% under den senaste timmen och -6.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Valencia CF Fan Token (VCF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 656.47K$ 656.47K $ 656.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 994.76K$ 994.76K $ 994.76K Cirkulationsutbud 6.60M 6.60M 6.60M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

