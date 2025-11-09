Valencia CF Fan Token Pris (VCF)
Livepriset för Valencia CF Fan Token (VCF) idag är $ 0.099505, med en förändring på 1.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VCF till USD är$ 0.099505 per VCF.
Valencia CF Fan Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 656,468, med ett cirkulerande utbud på 6.60M VCF. Under de senaste 24 timmarna handlades VCF mellan $ 0.098538 (lägsta) och $ 0.103059 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.95, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.092859.
I kortsiktigt resultat, rörde sig VCF med +0.03% under den senaste timmen och -6.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Valencia CF Fan Token är $ 656.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VCF är 6.60M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 994.76K.
Under dagen var prisförändringen på Valencia CF Fan Token till USD $ -0.0014214892056006.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Valencia CF Fan Token till USD $ -0.0250333186.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Valencia CF Fan Token till USD $ -0.0348451186.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Valencia CF Fan Token till USD $ -0.07177726613601893.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.0014214892056006
|-1.40%
|30 dagar
|$ -0.0250333186
|-25.15%
|60 dagar
|$ -0.0348451186
|-35.01%
|90 dagar
|$ -0.07177726613601893
|-41.90%
År 2040 skulle priset på Valencia CF Fan Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
