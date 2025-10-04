Utforska Vainguard(VAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Vainguard(VAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Vainguard (VAIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Vainguard(VAIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 65.63K $ 65.63K $ 65.63K Totalt utbud: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerande utbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 65.63K $ 65.63K $ 65.63K Högsta någonsin: $ 0.02817637 $ 0.02817637 $ 0.02817637 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Vainguard (VAIN) Information Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard's consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard's consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Officiell webbplats: https://www.vainguard.ai Vainguard (VAIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Vainguard (VAIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VAIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VAIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.