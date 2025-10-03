UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om UXD Stablecoin(UXD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:10:49 (UTC+8)
USD

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UXD Stablecoin(UXD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 302.70K
$ 302.70K$ 302.70K
Totalt utbud:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Cirkulerande utbud
$ 301.10K
$ 301.10K$ 301.10K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
Högsta någonsin:
$ 18.92
$ 18.92$ 18.92
Lägsta någonsin:
$ 0.052523
$ 0.052523$ 0.052523
Aktuellt pris:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

UXD Stablecoin (UXD) Information

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

Officiell webbplats:
https://uxd.fi/

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i UXD Stablecoin (UXD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet UXD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många UXD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår UXD:s tokenomics, utforska UXD-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för UXD

Vill du veta vart UXD kan vara på väg? På UXD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

