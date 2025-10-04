Utforska UwU Lend(UWU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UWU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska UwU Lend(UWU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UWU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om UWU UWU prisinformation UWU officiell webbplats UWU tokenomics UWU Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / UwU Lend (UWU) / Tokenomik / UwU Lend (UWU) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om UwU Lend(UWU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD uwu-lend tokenomics Information om uwu-lend UwU Lend (UWU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UwU Lend(UWU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 94.26K $ 94.26K $ 94.26K Totalt utbud: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Cirkulerande utbud $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M FDV (värdering efter full utspädning): $ 137.02K $ 137.02K $ 137.02K Högsta någonsin: $ 380.72 $ 380.72 $ 380.72 Lägsta någonsin: $ 0.00373277 $ 0.00373277 $ 0.00373277 Aktuellt pris: $ 0.00856342 $ 0.00856342 $ 0.00856342 Läs mer om priset på UwU Lend(UWU) Köp UWU nu! UwU Lend (UWU) Information UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Officiell webbplats: https://www.uwulend.fi/ UwU Lend (UWU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i UwU Lend (UWU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UWU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UWU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår UWU:s tokenomics, utforska UWU-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för UWU Vill du veta vart UWU kan vara på väg? På UWU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se UWU-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn