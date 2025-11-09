UWU 69 Pris idag

Livepriset för UWU 69 (UWU69) idag är $ 0.00017727, med en förändring på 3.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UWU69 till USD är$ 0.00017727 per UWU69.

UWU 69 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 175,316, med ett cirkulerande utbud på 991.02M UWU69. Under de senaste 24 timmarna handlades UWU69 mellan $ 0.00017632 (lägsta) och $ 0.00018435 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00231136, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015169.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UWU69 med -0.69% under den senaste timmen och -18.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UWU 69 (UWU69) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 175.32K$ 175.32K $ 175.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 175.32K$ 175.32K $ 175.32K Cirkulationsutbud 991.02M 991.02M 991.02M Totalt utbud 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Det aktuella börsvärdet för UWU 69 är $ 175.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UWU69 är 991.02M, med ett totalt utbud på 991024050.952761. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 175.32K.