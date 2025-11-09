BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för UWU 69 idag är 0.00017727 USD.UWU69 börsvärdet är 175,316 USD. Följ prisuppdateringar för UWU69 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för UWU 69 idag är 0.00017727 USD.UWU69 börsvärdet är 175,316 USD. Följ prisuppdateringar för UWU69 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om UWU69

UWU69 prisinformation

Vad är UWU69

UWU69 officiell webbplats

UWU69 tokenomics

UWU69 Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

UWU 69 Logotyp

UWU 69 Pris (UWU69)

Onoterad

1 UWU69-till-USD pris i realtid:

$0.00017754
$0.00017754$0.00017754
-3.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
UWU 69 (UWU69) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:55:44 (UTC+8)

UWU 69 Pris idag

Livepriset för UWU 69 (UWU69) idag är $ 0.00017727, med en förändring på 3.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UWU69 till USD är$ 0.00017727 per UWU69.

UWU 69 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 175,316, med ett cirkulerande utbud på 991.02M UWU69. Under de senaste 24 timmarna handlades UWU69 mellan $ 0.00017632 (lägsta) och $ 0.00018435 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00231136, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015169.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UWU69 med -0.69% under den senaste timmen och -18.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UWU 69 (UWU69) Marknadsinformation

$ 175.32K
$ 175.32K$ 175.32K

--
----

$ 175.32K
$ 175.32K$ 175.32K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

Det aktuella börsvärdet för UWU 69 är $ 175.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UWU69 är 991.02M, med ett totalt utbud på 991024050.952761. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 175.32K.

UWU 69 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00017632
$ 0.00017632$ 0.00017632
lägsta under 24-timmar
$ 0.00018435
$ 0.00018435$ 0.00018435
högsta under 24-timmar

$ 0.00017632
$ 0.00017632$ 0.00017632

$ 0.00018435
$ 0.00018435$ 0.00018435

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0.00015169
$ 0.00015169$ 0.00015169

-0.69%

-3.54%

-18.51%

-18.51%

UWU 69 (UWU69) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på UWU 69 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på UWU 69 till USD $ -0.0000849238.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på UWU 69 till USD $ -0.0001492070.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på UWU 69 till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.54%
30 dagar$ -0.0000849238-47.90%
60 dagar$ -0.0001492070-84.16%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för UWU 69

UWU 69 (UWU69) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UWU69 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
UWU 69 (UWU69) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på UWU 69 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som UWU 69 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UWU69 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på UWU 69 Price Prediction.

Vad är UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

UWU 69 (UWU69) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om UWU 69

Hur mycket kommer 1 UWU 69 att vara värd år 2030?
Om UWU 69 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella UWU 69-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:55:44 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om UWU 69

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2988
$0.2988$0.2988

+49.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022663
$0.0022663$0.0022663

+223.75%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004569
$0.00004569$0.00004569

+131.92%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016737
$0.0000016737$0.0000016737

+128.55%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04641
$0.04641$0.04641

+98.24%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.