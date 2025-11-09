USD CoinVertible Pris idag

Livepriset för USD CoinVertible (USDCV) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDCV till USD är$ 1.0 per USDCV.

USD CoinVertible rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,902,568, med ett cirkulerande utbud på 8.90M USDCV. Under de senaste 24 timmarna handlades USDCV mellan $ 0.999595 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.13, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.978779.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDCV med -0.00% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USD CoinVertible (USDCV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Cirkulationsutbud 8.90M 8.90M 8.90M Totalt utbud 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

