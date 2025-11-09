US Nerite Dollar Pris idag

Livepriset för US Nerite Dollar (USND) idag är $ 0.996011, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USND till USD är$ 0.996011 per USND.

US Nerite Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,200,246, med ett cirkulerande utbud på 2.21M USND. Under de senaste 24 timmarna handlades USND mellan $ 0.993887 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.61, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.931106.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USND med +0.02% under den senaste timmen och +2.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

US Nerite Dollar (USND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Cirkulationsutbud 2.21M 2.21M 2.21M Totalt utbud 2,209,058.779791472 2,209,058.779791472 2,209,058.779791472

