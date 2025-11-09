UpTop Pris idag

Livepriset för UpTop (UPTOP) idag är $ 0.00306655, med en förändring på 0.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UPTOP till USD är$ 0.00306655 per UPTOP.

UpTop rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 644,272, med ett cirkulerande utbud på 210.00M UPTOP. Under de senaste 24 timmarna handlades UPTOP mellan $ 0.00305158 (lägsta) och $ 0.00309289 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04540951, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00269655.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UPTOP med +0.06% under den senaste timmen och -10.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UpTop (UPTOP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 644.27K$ 644.27K $ 644.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Cirkulationsutbud 210.00M 210.00M 210.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för UpTop är $ 644.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UPTOP är 210.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.07M.