Upheaval Finance Pris idag

Livepriset för Upheaval Finance (UPHL) idag är $ 0.00821014, med en förändring på 10.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UPHL till USD är$ 0.00821014 per UPHL.

Upheaval Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 488,170, med ett cirkulerande utbud på 59.53M UPHL. Under de senaste 24 timmarna handlades UPHL mellan $ 0.0069275 (lägsta) och $ 0.00946352 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04077558, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00226236.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UPHL med +0.61% under den senaste timmen och -20.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Upheaval Finance (UPHL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 488.17K$ 488.17K $ 488.17K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Cirkulationsutbud 59.53M 59.53M 59.53M Totalt utbud 919,253,364.0874414 919,253,364.0874414 919,253,364.0874414

Det aktuella börsvärdet för Upheaval Finance är $ 488.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UPHL är 59.53M, med ett totalt utbud på 919253364.0874414. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.54M.