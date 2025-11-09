UP AND TO THE RIGHT Pris idag

Livepriset för UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) idag är $ 0.00001149, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UPRIGHT till USD är$ 0.00001149 per UPRIGHT.

UP AND TO THE RIGHT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,486.42, med ett cirkulerande utbud på 999.43M UPRIGHT. Under de senaste 24 timmarna handlades UPRIGHT mellan $ 0.00001149 (lägsta) och $ 0.00001152 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00091443, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001115.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UPRIGHT med +0.01% under den senaste timmen och -1.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.49K$ 11.49K $ 11.49K Cirkulationsutbud 999.43M 999.43M 999.43M Totalt utbud 999,434,480.700314 999,434,480.700314 999,434,480.700314

