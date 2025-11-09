BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Universe Of Gamers idag är 0.00022229 USD.UOG börsvärdet är 222,287 USD. Följ prisuppdateringar för UOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Universe Of Gamers idag är 0.00022229 USD.UOG börsvärdet är 222,287 USD. Följ prisuppdateringar för UOG till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om UOG

UOG prisinformation

Vad är UOG

UOG whitepaper

UOG officiell webbplats

UOG tokenomics

UOG Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Universe Of Gamers Logotyp

Universe Of Gamers Pris (UOG)

Onoterad

1 UOG-till-USD pris i realtid:

$0.00022247
$0.00022247$0.00022247
-0.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Universe Of Gamers (UOG) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:54:10 (UTC+8)

Universe Of Gamers Pris idag

Livepriset för Universe Of Gamers (UOG) idag är $ 0.00022229, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UOG till USD är$ 0.00022229 per UOG.

Universe Of Gamers rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 222,287, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M UOG. Under de senaste 24 timmarna handlades UOG mellan $ 0.00021383 (lägsta) och $ 0.00022593 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00085665, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015259.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UOG med -0.10% under den senaste timmen och -33.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Universe Of Gamers (UOG) Marknadsinformation

$ 222.29K
$ 222.29K$ 222.29K

--
----

$ 222.29K
$ 222.29K$ 222.29K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457 999,999,916.812457

Det aktuella börsvärdet för Universe Of Gamers är $ 222.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UOG är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999916.812457. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 222.29K.

Universe Of Gamers Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00021383
$ 0.00021383$ 0.00021383
lägsta under 24-timmar
$ 0.00022593
$ 0.00022593$ 0.00022593
högsta under 24-timmar

$ 0.00021383
$ 0.00021383$ 0.00021383

$ 0.00022593
$ 0.00022593$ 0.00022593

$ 0.00085665
$ 0.00085665$ 0.00085665

$ 0.00015259
$ 0.00015259$ 0.00015259

-0.10%

-1.07%

-33.41%

-33.41%

Universe Of Gamers (UOG) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Universe Of Gamers till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Universe Of Gamers till USD $ -0.0001382926.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Universe Of Gamers till USD $ -0.0000784490.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Universe Of Gamers till USD $ -0.0004014674569239442.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.07%
30 dagar$ -0.0001382926-62.21%
60 dagar$ -0.0000784490-35.29%
90 dagar$ -0.0004014674569239442-64.36%

Prisförutsägelse för Universe Of Gamers

Universe Of Gamers (UOG) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UOG $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Universe Of Gamers (UOG) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Universe Of Gamers potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Universe Of Gamers kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UOG prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Universe Of Gamers Price Prediction.

Vad är Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Universe Of Gamers (UOG) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Universe Of Gamers

Hur mycket kommer 1 Universe Of Gamers att vara värd år 2030?
Om Universe Of Gamers skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Universe Of Gamers-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:54:10 (UTC+8)

Universe Of Gamers (UOG) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Universe Of Gamers

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2987
$0.2987$0.2987

+49.35%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022663
$0.0022663$0.0022663

+223.75%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004629
$0.00004629$0.00004629

+134.97%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016316
$0.0000016316$0.0000016316

+122.80%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04609
$0.04609$0.04609

+96.88%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.