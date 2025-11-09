Universe Of Gamers Pris idag

Livepriset för Universe Of Gamers (UOG) idag är $ 0.00022229, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UOG till USD är$ 0.00022229 per UOG.

Universe Of Gamers rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 222,287, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M UOG. Under de senaste 24 timmarna handlades UOG mellan $ 0.00021383 (lägsta) och $ 0.00022593 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00085665, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00015259.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UOG med -0.10% under den senaste timmen och -33.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Universe Of Gamers (UOG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 222.29K$ 222.29K $ 222.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 222.29K$ 222.29K $ 222.29K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Det aktuella börsvärdet för Universe Of Gamers är $ 222.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UOG är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999916.812457. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 222.29K.