UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om UnitedStates National Debt Coin(USNDC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:17:43 (UTC+8)
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UnitedStates National Debt Coin(USNDC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Information

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

Officiell webbplats:
https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i UnitedStates National Debt Coin (USNDC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet USNDC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många USNDC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår USNDC:s tokenomics, utforska USNDC-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för USNDC

Vill du veta vart USNDC kan vara på väg? På USNDC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

