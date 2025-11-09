UnitedHealth xStock Pris idag

Livepriset för UnitedHealth xStock (UNHX) idag är $ 325.88, med en förändring på 0.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UNHX till USD är$ 325.88 per UNHX.

UnitedHealth xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 522,537, med ett cirkulerande utbud på 1.60K UNHX. Under de senaste 24 timmarna handlades UNHX mellan $ 324.5 (lägsta) och $ 326.32 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 388.84, medan det lägsta priset någonsin var $ 234.96.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UNHX med +0.01% under den senaste timmen och -4.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UnitedHealth xStock (UNHX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 522.54K$ 522.54K $ 522.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Cirkulationsutbud 1.60K 1.60K 1.60K Totalt utbud 24,752.43230453158 24,752.43230453158 24,752.43230453158

