United States of Memerica Pris idag

Livepriset för United States of Memerica (MEMERICA) idag är --, med en förändring på 2.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMERICA till USD är-- per MEMERICA.

United States of Memerica rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 80,031, med ett cirkulerande utbud på 100.00B MEMERICA. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMERICA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMERICA med -0.48% under den senaste timmen och -50.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

United States of Memerica (MEMERICA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 80.03K$ 80.03K $ 80.03K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 80.03K$ 80.03K $ 80.03K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för United States of Memerica är $ 80.03K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEMERICA är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.03K.