Unit Fartcoin Pris idag

Livepriset för Unit Fartcoin (UFART) idag är $ 0.29508, med en förändring på 2.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFART till USD är$ 0.29508 per UFART.

Unit Fartcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,635,514, med ett cirkulerande utbud på 80.10M UFART. Under de senaste 24 timmarna handlades UFART mellan $ 0.278584 (lägsta) och $ 0.306749 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.69, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.239061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UFART med -0.02% under den senaste timmen och -12.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unit Fartcoin (UFART) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 295.08M$ 295.08M $ 295.08M Cirkulationsutbud 80.10M 80.10M 80.10M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Unit Fartcoin är $ 23.64M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UFART är 80.10M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 295.08M.