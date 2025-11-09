UniLend Finance Pris idag

Livepriset för UniLend Finance (UFT) idag är $ 0.00377126, med en förändring på 0.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFT till USD är$ 0.00377126 per UFT.

UniLend Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 377,126, med ett cirkulerande utbud på 100.00M UFT. Under de senaste 24 timmarna handlades UFT mellan $ 0.00325637 (lägsta) och $ 0.00379632 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.47, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0028792.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UFT med +0.05% under den senaste timmen och -14.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UniLend Finance (UFT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 377.13K$ 377.13K $ 377.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 377.13K$ 377.13K $ 377.13K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för UniLend Finance är $ 377.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UFT är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 377.13K.