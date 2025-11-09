Unicorn Meat Pris idag

Livepriset för Unicorn Meat (W🍖) idag är $ 0.00858581, med en förändring på 7.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för W🍖 till USD är$ 0.00858581 per W🍖.

Unicorn Meat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 858,501, med ett cirkulerande utbud på 99.99M W🍖. Under de senaste 24 timmarna handlades W🍖 mellan $ 0.00828307 (lägsta) och $ 0.00933307 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01772418, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00259296.

I kortsiktigt resultat, rörde sig W🍖 med -0.05% under den senaste timmen och -8.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unicorn Meat (W🍖) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 858.50K$ 858.50K $ 858.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 858.50K$ 858.50K $ 858.50K Cirkulationsutbud 99.99M 99.99M 99.99M Totalt utbud 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Det aktuella börsvärdet för Unicorn Meat är $ 858.50K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av W🍖 är 99.99M, med ett totalt utbud på 99990775.43. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 858.50K.