UNEMPLOYED COIN Pris idag

Livepriset för UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) idag är $ 0.00000762, med en förändring på 5.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UNEMPLOYED till USD är$ 0.00000762 per UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,601.3, med ett cirkulerande utbud på 997.97M UNEMPLOYED. Under de senaste 24 timmarna handlades UNEMPLOYED mellan $ 0.00000754 (lägsta) och $ 0.00000807 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00068131, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000718.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UNEMPLOYED med +1.01% under den senaste timmen och -26.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Cirkulationsutbud 997.97M 997.97M 997.97M Totalt utbud 997,966,054.140877 997,966,054.140877 997,966,054.140877

