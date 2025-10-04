Utforska Umi Digital(UMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Umi Digital(UMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Umi Digital (UMI) Information Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token. Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool. Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. Officiell webbplats: https://umi.digital/ Umi Digital (UMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Umi Digital (UMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UMI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 