Umi Digital (UMI) Tokenomics
Umi Digital (UMI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Umi Digital(UMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Umi Digital (UMI) Information
Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token.
Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool.
Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.
Umi Digital (UMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Umi Digital (UMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet UMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många UMI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår UMI:s tokenomics, utforska UMI-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för UMI
Vill du veta vart UMI kan vara på väg? På UMI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn