Umbrella Network Pris idag

Livepriset för Umbrella Network (UMB) idag är --, med en förändring på 69.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UMB till USD är-- per UMB.

Umbrella Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 103,143, med ett cirkulerande utbud på 429.02M UMB. Under de senaste 24 timmarna handlades UMB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UMB med -0.30% under den senaste timmen och -9.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Umbrella Network (UMB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 103.14K$ 103.14K $ 103.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 107.59K$ 107.59K $ 107.59K Cirkulationsutbud 429.02M 429.02M 429.02M Totalt utbud 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Det aktuella börsvärdet för Umbrella Network är $ 103.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UMB är 429.02M, med ett totalt utbud på 447532308.6155464. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 107.59K.