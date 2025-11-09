UltraXRP Pris idag

Livepriset för UltraXRP (ULTRAXRP) idag är $ 2.23, med en förändring på 2.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ULTRAXRP till USD är$ 2.23 per ULTRAXRP.

UltraXRP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 36,726, med ett cirkulerande utbud på 16.43K ULTRAXRP. Under de senaste 24 timmarna handlades ULTRAXRP mellan $ 2.22 (lägsta) och $ 2.3 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.61, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.05.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ULTRAXRP med -0.50% under den senaste timmen och -7.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UltraXRP (ULTRAXRP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Cirkulationsutbud 16.43K 16.43K 16.43K Totalt utbud 16,434.80123390385 16,434.80123390385 16,434.80123390385

