ULTIMO Pris idag

Livepriset för ULTIMO (ULTIMO) idag är $ 0.00000598, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ULTIMO till USD är$ 0.00000598 per ULTIMO.

ULTIMO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,977.11, med ett cirkulerande utbud på 999.90M ULTIMO. Under de senaste 24 timmarna handlades ULTIMO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00031687, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000595.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ULTIMO med -- under den senaste timmen och -81.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ULTIMO (ULTIMO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

Det aktuella börsvärdet för ULTIMO är $ 5.98K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ULTIMO är 999.90M, med ett totalt utbud på 999898012.462031. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.98K.