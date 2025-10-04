Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics
Ultimate Frog Racing (UFR) Information
Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace.
We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.
Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ultimate Frog Racing (UFR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet UFR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många UFR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår UFR:s tokenomics, utforska UFR-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för UFR
Vill du veta vart UFR kan vara på väg? På UFR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
