Utforska Ultimate Frog Racing(UFR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UFR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ultimate Frog Racing(UFR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UFR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!