UFO Token Pris idag

Livepriset för UFO Token (UFO) idag är --, med en förändring på 6.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFO till USD är-- per UFO.

UFO Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,289,583, med ett cirkulerande utbud på 913.66B UFO. Under de senaste 24 timmarna handlades UFO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UFO med -0.56% under den senaste timmen och -9.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UFO Token (UFO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Cirkulationsutbud 913.66B 913.66B 913.66B Totalt utbud 913,658,993,275.7397 913,658,993,275.7397 913,658,993,275.7397

Det aktuella börsvärdet för UFO Token är $ 12.29M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UFO är 913.66B, med ett totalt utbud på 913658993275.7397. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.29M.