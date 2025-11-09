BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för UFO Gaming idag är 0 USD.UFO börsvärdet är 1,503,168 USD. Följ prisuppdateringar för UFO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för UFO Gaming idag är 0 USD.UFO börsvärdet är 1,503,168 USD. Följ prisuppdateringar för UFO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om UFO

UFO prisinformation

Vad är UFO

UFO officiell webbplats

UFO tokenomics

UFO Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

UFO Gaming Logotyp

UFO Gaming Pris (UFO)

Onoterad

1 UFO-till-USD pris i realtid:

--
----
+12.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
UFO Gaming (UFO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:52:46 (UTC+8)

UFO Gaming Pris idag

Livepriset för UFO Gaming (UFO) idag är --, med en förändring på 10.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFO till USD är-- per UFO.

UFO Gaming rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,503,168, med ett cirkulerande utbud på 25.76T UFO. Under de senaste 24 timmarna handlades UFO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00005569, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UFO med +0.73% under den senaste timmen och -12.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UFO Gaming (UFO) Marknadsinformation

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Det aktuella börsvärdet för UFO Gaming är $ 1.50M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UFO är 25.76T, med ett totalt utbud på 25757575757575.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.50M.

UFO Gaming Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005569
$ 0.00005569$ 0.00005569

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+10.67%

-12.44%

-12.44%

UFO Gaming (UFO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+10.67%
30 dagar$ 0-13.87%
60 dagar$ 0-80.10%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för UFO Gaming

UFO Gaming (UFO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UFO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
UFO Gaming (UFO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på UFO Gaming potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som UFO Gaming kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för UFO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på UFO Gaming Price Prediction.

Vad är UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

UFO Gaming (UFO) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om UFO Gaming

Hur mycket kommer 1 UFO Gaming att vara värd år 2030?
Om UFO Gaming skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella UFO Gaming-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:52:46 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om UFO Gaming

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2986
$0.2986$0.2986

+49.30%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024000
$0.0024000$0.0024000

+242.85%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004570
$0.00004570$0.00004570

+131.97%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04672
$0.04672$0.04672

+99.57%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015568
$0.0000015568$0.0000015568

+112.59%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001934
$0.000000001934$0.000000001934

+74.07%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.