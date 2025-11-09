UFO Gaming Pris (UFO)
Livepriset för UFO Gaming (UFO) idag är --, med en förändring på 10.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFO till USD är-- per UFO.
UFO Gaming rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,503,168, med ett cirkulerande utbud på 25.76T UFO. Under de senaste 24 timmarna handlades UFO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00005569, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig UFO med +0.73% under den senaste timmen och -12.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för UFO Gaming är $ 1.50M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UFO är 25.76T, med ett totalt utbud på 25757575757575.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.50M.
+0.73%
+10.67%
-12.44%
-12.44%
Under dagen var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på UFO Gaming till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+10.67%
|30 dagar
|$ 0
|-13.87%
|60 dagar
|$ 0
|-80.10%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på UFO Gaming potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
