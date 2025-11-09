UFO Gaming Pris idag

Livepriset för UFO Gaming (UFO) idag är --, med en förändring på 10.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UFO till USD är-- per UFO.

UFO Gaming rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,503,168, med ett cirkulerande utbud på 25.76T UFO. Under de senaste 24 timmarna handlades UFO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00005569, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UFO med +0.73% under den senaste timmen och -12.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UFO Gaming (UFO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cirkulationsutbud 25.76T 25.76T 25.76T Totalt utbud 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

