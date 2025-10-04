UA1 (UA1) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om UA1(UA1), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:16:42 (UTC+8)
USD

UA1 (UA1) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för UA1(UA1), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 19.20K
$ 19.20K
Totalt utbud:
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 61.30M
$ 61.30M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 31.32K
$ 31.32K
Högsta någonsin:
$ 0.00740758
$ 0.00740758
Lägsta någonsin:
$ 0.00028282
$ 0.00028282
Aktuellt pris:
$ 0.00031318
$ 0.00031318

UA1 (UA1) Information

What is UA1?

UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms.

Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

Officiell webbplats:
https://www.ua1.ai
Whitepaper:
https://docs.ua1.ai

UA1 (UA1) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i UA1 (UA1) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet UA1-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många UA1-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår UA1:s tokenomics, utforska UA1-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

