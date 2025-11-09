TUTUT COIN Pris idag

Livepriset för TUTUT COIN (TUTC) idag är --, med en förändring på 4.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUTC till USD är-- per TUTC.

TUTUT COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 183,331, med ett cirkulerande utbud på 999.98M TUTC. Under de senaste 24 timmarna handlades TUTC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TUTC med -0.53% under den senaste timmen och -18.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TUTUT COIN (TUTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 183.33K$ 183.33K $ 183.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 183.33K$ 183.33K $ 183.33K Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Totalt utbud 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Det aktuella börsvärdet för TUTUT COIN är $ 183.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TUTC är 999.98M, med ett totalt utbud på 999980288.876107. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 183.33K.