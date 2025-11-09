TurboUSD Unstablecoin Pris idag

Livepriset för TurboUSD Unstablecoin (₸USD) idag är $ 0.00000528, med en förändring på 1.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ₸USD till USD är$ 0.00000528 per ₸USD.

TurboUSD Unstablecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 392,872, med ett cirkulerande utbud på 74.35B ₸USD. Under de senaste 24 timmarna handlades ₸USD mellan $ 0.00000524 (lägsta) och $ 0.00000552 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00002022, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ₸USD med -2.13% under den senaste timmen och -16.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 392.87K$ 392.87K $ 392.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 528.42K$ 528.42K $ 528.42K Cirkulationsutbud 74.35B 74.35B 74.35B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

