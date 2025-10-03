Utforska Turbos Finance(TURBOS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TURBOS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Turbos Finance(TURBOS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TURBOS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Turbos Finance(TURBOS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Högsta någonsin: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0008506 $ 0.0008506 $ 0.0008506 Läs mer om priset på Turbos Finance(TURBOS) Köp TURBOS nu! Turbos Finance (TURBOS) Information What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Officiell webbplats: https://www.turbos.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6 Turbos Finance (TURBOS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Turbos Finance (TURBOS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TURBOS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TURBOS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? 