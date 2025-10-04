Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tung Tung Tung Sahur(SAHUR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Information
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity.
Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it.
Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SAHUR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SAHUR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SAHUR:s tokenomics, utforska SAHUR-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SAHUR
Vill du veta vart SAHUR kan vara på väg? På SAHUR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn