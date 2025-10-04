Utforska Tung Tung Tung Sahur(SAHUR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAHUR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Tung Tung Tung Sahur(SAHUR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SAHUR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SAHUR SAHUR prisinformation SAHUR officiell webbplats SAHUR tokenomics SAHUR Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) / Tokenomik / Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Tung Tung Tung Sahur(SAHUR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD tung-tung-tung-sahur tokenomics Information om tung-tung-tung-sahur Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tung Tung Tung Sahur(SAHUR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 60.08K $ 60.08K $ 60.08K Totalt utbud: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Cirkulerande utbud $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (värdering efter full utspädning): $ 60.08K $ 60.08K $ 60.08K Högsta någonsin: $ 0.00094338 $ 0.00094338 $ 0.00094338 Lägsta någonsin: $ 0.00003236 $ 0.00003236 $ 0.00003236 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Tung Tung Tung Sahur(SAHUR) Köp SAHUR nu! Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Information Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Officiell webbplats: https://tungtung.fun/ Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SAHUR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SAHUR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SAHUR:s tokenomics, utforska SAHUR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SAHUR Vill du veta vart SAHUR kan vara på väg? På SAHUR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SAHUR-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn