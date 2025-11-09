TruthAiSwarm Pris idag

Livepriset för TruthAiSwarm (TRUTHAI) idag är $ 0.00004048, med en förändring på 4.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUTHAI till USD är$ 0.00004048 per TRUTHAI.

TruthAiSwarm rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 39,645, med ett cirkulerande utbud på 979.30M TRUTHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUTHAI mellan $ 0.00004001 (lägsta) och $ 0.00004222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0001489, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003831.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUTHAI med +0.04% under den senaste timmen och -40.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Cirkulationsutbud 979.30M 979.30M 979.30M Totalt utbud 979,295,914.712274 979,295,914.712274 979,295,914.712274

Det aktuella börsvärdet för TruthAiSwarm är $ 39.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRUTHAI är 979.30M, med ett totalt utbud på 979295914.712274. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.65K.