Livepriset för TruthAiSwarm idag är 0.00004048 USD.TRUTHAI börsvärdet är 39,645 USD. Följ prisuppdateringar för TRUTHAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
TruthAiSwarm rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 39,645, med ett cirkulerande utbud på 979.30M TRUTHAI. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUTHAI mellan $ 0.00004001 (lägsta) och $ 0.00004222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0001489, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003831.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUTHAI med +0.04% under den senaste timmen och -40.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för TruthAiSwarm är $ 39.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRUTHAI är 979.30M, med ett totalt utbud på 979295914.712274. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.65K.
TruthAiSwarm Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på TruthAiSwarm till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på TruthAiSwarm till USD $ -0.0000235204. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på TruthAiSwarm till USD $ -0.0000292384. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på TruthAiSwarm till USD $ -0.00002068360832443643.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-4.10%
30 dagar
$ -0.0000235204
-58.10%
60 dagar
$ -0.0000292384
-72.22%
90 dagar
$ -0.00002068360832443643
-33.81%
Prisförutsägelse för TruthAiSwarm
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRUTHAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TruthAiSwarm potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vad är TruthAiSwarm (TRUTHAI)
TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability.
Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth.
With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.
Hur mycket kommer 1 TruthAiSwarm att vara värd år 2030?
Om TruthAiSwarm skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TruthAiSwarm-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar TruthAiSwarm idag?
Priset för TruthAiSwarm är idag $ 0.00004048. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TruthAiSwarm fortfarande en bra investering?
TruthAiSwarm förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TRUTHAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TruthAiSwarm?
TruthAiSwarm till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TruthAiSwarm?
Livepriset för TRUTHAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TruthAiSwarm i den valuta du föredrar, besök TRUTHAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TruthAiSwarm?
Priset på TRUTHAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer TruthAiSwarm-priset att stiga i år?
TruthAiSwarm priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TruthAiSwarm (TRUTHAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:50:54 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.