Trumpius Maximus Pris idag

Livepriset för Trumpius Maximus (TRUMPIUS) idag är $ 0.0020736, med en förändring på 2.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUMPIUS till USD är$ 0.0020736 per TRUMPIUS.

Trumpius Maximus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 97,830, med ett cirkulerande utbud på 47.00M TRUMPIUS. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUMPIUS mellan $ 0.00206649 (lägsta) och $ 0.00213933 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.43177, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00198167.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUMPIUS med -0.05% under den senaste timmen och -13.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 97.83K$ 97.83K $ 97.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 97.83K$ 97.83K $ 97.83K Cirkulationsutbud 47.00M 47.00M 47.00M Totalt utbud 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

