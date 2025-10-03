Utforska TruFin Staked MATIC(TRUMATIC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRUMATIC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TruFin Staked MATIC(TRUMATIC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRUMATIC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

TRUMATIC prisinformation TRUMATIC whitepaper TRUMATIC officiell webbplats TRUMATIC tokenomics TRUMATIC Prisförutsägelse

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TruFin Staked MATIC(TRUMATIC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 43.38M $ 43.38M $ 43.38M Totalt utbud: $ 165.91M $ 165.91M $ 165.91M Cirkulerande utbud $ 165.91M $ 165.91M $ 165.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 43.38M $ 43.38M $ 43.38M Högsta någonsin: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Lägsta någonsin: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Aktuellt pris: $ 0.261427 $ 0.261427 $ 0.261427

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Information The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC's token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

Officiell webbplats: https://www.trufin.io/ Whitepaper: https://trufin.gitbook.io/docs/ TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TRUMATIC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TRUMATIC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.