TruFin Staked INJ Pris idag

Livepriset för TruFin Staked INJ (TRUINJ) idag är $ 7.36, med en förändring på 7.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRUINJ till USD är$ 7.36 per TRUINJ.

TruFin Staked INJ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,212,782, med ett cirkulerande utbud på 1.39M TRUINJ. Under de senaste 24 timmarna handlades TRUINJ mellan $ 7.3 (lägsta) och $ 8.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 16.29, medan det lägsta priset någonsin var $ 4.75.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRUINJ med -0.94% under den senaste timmen och -6.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.21M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.21M Cirkulationsutbud 1.39M Totalt utbud 1,390,160.643592341

