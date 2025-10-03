Utforska TruFin Staked APT(TRUAPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRUAPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TruFin Staked APT(TRUAPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRUAPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TruFin Staked APT(TRUAPT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 51.45M $ 51.45M $ 51.45M Totalt utbud: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Cirkulerande utbud $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 51.45M $ 51.45M $ 51.45M Högsta någonsin: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Lägsta någonsin: $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 Aktuellt pris: $ 5.2 $ 5.2 $ 5.2 TruFin Staked APT (TRUAPT) Information The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin's second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin's [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT.

Officiell webbplats: https://www.trufin.io/ TruFin Staked APT (TRUAPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i TruFin Staked APT (TRUAPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TRUAPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TRUAPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.