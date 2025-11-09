True Base Army Pris idag

Livepriset för True Base Army (TBA) idag är $ 0.00161003, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TBA till USD är$ 0.00161003 per TBA.

True Base Army rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,610,026, med ett cirkulerande utbud på 1.00B TBA. Under de senaste 24 timmarna handlades TBA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0023274, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00120571.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TBA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

True Base Army (TBA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för True Base Army är $ 1.61M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TBA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.61M.